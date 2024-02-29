Президент России о ситуации вокруг Украины и борьбе с Западом. Главные заявления

Президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. В начале он объявил минуту молчания по погибшим в специальной военной операции в Украине.

Первая часть выступления была посвящена событиям в Украине и Вооруженным силам России.

Специальную военную операцию поддерживает абсолютное большинство россиян. Поддержка гражданами спецоперации показала сплоченность и преданность родной стране.

Вооруженные силы России уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне проведения спецоперации. Наши части прочно владеют инициативой, освобождают все новые территории.

Россия не начинала войну на Донбассе — ее целью является искоренение нацизма и защита суверенитета и безопасности и ее жителей. Все задачи СВО будут решены.

В зоне СВО находятся более 600 тысяч человек. Российским военнослужащим, участвующим в ней, приходится удерживать линию фронта протяженностью более 2 тысяч километров.

Россия сделает все для завершения конфликта в Донбассе и для достижения целей специальной военной операции (СВО).

Вооруженные силы (ВС) России приобрели колоссальный боевой опыт, их боевые возможности увеличились многократно. Сейчас в стране продолжают работу над рядом перспективных систем вооружений.

В армии есть проблемы. Мы понимаем вместе с тем, что нужно делать. И такая работа ведется непрерывно — и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности.

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы. Власти РФ отразили агрессию международного терроризма и не позволили разорвать страну на части. Попытки ослабить Россию изнутри провалились.

Запад просчитался и столкнулся с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа. Запад хотел сделать с Россией то же, что и с Украиной, однако этого не вышло.

Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами это понимаем, несут бред. Запад при этом сам вынашивает планы ударов по российской территории и отправки войск НАТО в Украину.

Страны Запада несут ответственность за происходящие региональные конфликты, но отрицают ее. Запад спровоцировал конфликт в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира, и продолжает лгать.

Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех.