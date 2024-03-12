Посольства Кыргызстана за рубежом получили новые флаги страны

В посольства Кыргызстана за рубежом начали поступать обновленные государственные флаги.

Торжественная церемония поднятия стяга прошла накануне в дипломатическом представительстве КР в Украине. В ней участвовали почетные консулы в Харькове Вадим Тумонян и Виннице Алла Ландар, директор детской Национальной библиотеки Украины Алла Гордиенко.

Фото 24.kg. Почетный консул в Харькове на фоне старого и нового флага Кыргызстана

Как рассказал 24.kg посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов, флаг в конце прошлой недели привез из Бишкека сотрудник дипмиссии.

«Мы получили флаг, наверное, одними из последних. Как вы знаете, в Киев с начала войны самолеты не летают, поэтому наш сотрудник доставил флаг сам. Ездил за ним в Бишкек», — пояснил он.

По его словам, теперь, согласно требованиям закона, вся внутренняя документация посольства, официальные бланки будут с логотипом нового флага. На настольных флагштоках и в самом здании флаг также заменят.

Все расходы по обеспечению зарубежных представительств КР за границей новыми флагами взял на себя МИД.

Напомним, 22 декабря 2023 года президент подписал закон о новом флаге Кыргызстана. Документ принят в целях совершенствования одного из главных государственных символов КР — флага страны.

Законом также предусмотрено, что все виды официальных документов с изображением государственного флага действуют до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением государственного флага действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.