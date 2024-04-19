Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане

Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова Владимир Головченко задержан на территории Кыргызстана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Владимира Головченко задержали в Кыргызстане, где он пытался скрыться от следствия. Задержать его удалось благодаря взаимодействию кыргызских и российских силовых структур», — сказал собеседник агентства, не уточнив иных подробностей задержания.
По его словам, сейчас следствие устанавливает, кто были сообщниками Владимира Головченко и где они находятся.
Как следует из материалов дела, обвиняемый имеет вид на жительство в Украине, где проживает его жена, и гражданство Кыргызстана. Здесь проживают его мать и другие родственники.
Информацию The Insider подтвердил источник в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана. Он рассказал, что в ходе задержания Владимира Головченко схватили на улице, погрузили в машину и отвезли в аэропорт. По его словам, на дело наложен гриф «секретно».
18 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Владимира Головченко.
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12 апреля автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова взорвался на парковке на севере Москвы. Мужчина получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, рассказывает meduza.
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Через четыре дня ФСБ отчиталась о задержании 41-летнего россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля. Имя задержанного не сообщили. В ФСБ утверждали, что после начала войны подозреваемый уехал в Украину, где в октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Вернувшись в Москву в марте 2024 года, он собрал бомбу и заминировал автомобиль Василия Прозорова по заданию украинских спецслужб, говорилось в сообщении.
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На следующий день ФСБ сообщила о задержании гражданина России и Молдовы 1994 года рождения, который, по версии спецслужбы, привез в РФ из-за рубежа взрывчатку, впоследствии заложенную под автомобиль.
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Василий Прозоров — бывший подполковник Службы безопасности Украины. В марте 2019 года он на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году «по идеологическим мотивам» сотрудничал с Россией. В Службе безопасности Украины утверждали, что уволили Василия Прозорова «за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера».