О полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины

Трипольская теплоэлектростанция, которая находится под Киевом, полностью уничтожена. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота, передает «Интерфакс-Украина».
Уточняется, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На теплоэлектростанции продолжаются работы по локализации огня.
Это вторая украинская ТЭС, которая уничтожена ударами российских военных. В конце марта сообщалось, что из строя выведена одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области — Змиевская ТЭС.