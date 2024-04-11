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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

О полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины

Фото Dmitri Tovstonog/Wikipedia. Трипольская ТЭС

Трипольская теплоэлектростанция, которая находится под Киевом, полностью уничтожена. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота, передает «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На теплоэлектростанции продолжаются работы по локализации огня.

Это вторая украинская ТЭС, которая уничтожена ударами российских военных. В конце марта сообщалось, что из строя выведена одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области — Змиевская ТЭС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291267/
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