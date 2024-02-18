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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украина может потерять другие города вслед за Авдеевкой, считает Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может быть уверен в том, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса. — Прим. РИА Новости) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания», — заявил Джо Байден журналистам пула Белого дома.

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Репортеры поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил.

«Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», — сказал Джо Байден.

В конгрессе США третий месяц не могут согласовать очередную финансовую помощь Киеву.  Республиканцы активно выступают против законопроекта о выделении $118,3 миллиарда Израилю, Украине и союзникам Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Киеву предназначается $60,1 миллиарда.

  • Россия начала Специальную военную операцию (СВО, официальное название боевых действий в РФ ) на Украине 24 февраля 2022 года. Началось наступление на Киев, Харьков, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

  • Многие западные страны, включая ЕС, осудили вторжение российских войск. Сначала Украине оказывали только финансовую помощь, позже страны НАТО стали передавать ей различные виды вооружений, включая тяжелые.

  • С 24 февраля 2022 года Украина получила международную помощь на сумму более 170 миллиардов евро: 40 процентов приходится на военную составляющую, 10 процентов — на гуманитарную. Остальное — финансовая поддержка. Последний крупный транш — 50 миллиардов евро от ЕС в конце января 2024 года.

  • Против России с 24 февраля 2022 года, ввели самое большое в мире количество санкций. Под них попали промышленный, военно-промышленный, банковский и многие другие сектора экономики. Есть и персональные санкции в отношении политических, военных и общественных деятелей.

  • Договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали 30 сентября 2022 года после референдумов. Многие страны их не признали. Генеральная ассамблея ООН осудила референдумы. Кыргызстан во время голосования воздержался.

  • По разным оценкам, боевые потери России и Украины с обеих сторон составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными. Официальных данных о погибших нет, Москва и Киев их засекретили.

  • По данным ООН на 26 января 2024 года, около 10 миллионов украинцев покинули дома из-за боевых действий. Примерно 6,3 миллиона уехали за границу, еще 3,7 миллиона — переместились в другие регионы Украины.

Ссылка: https://24.kg/vlast/287033/
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