Украина может потерять другие города вслед за Авдеевкой, считает Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может быть уверен в том, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов. Об этом сообщило РИА Новости.
«Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса. — Прим. РИА Новости) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания», — заявил Джо Байден журналистам пула Белого дома.
Репортеры поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил.
«Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», — сказал Джо Байден.
В конгрессе США третий месяц не могут согласовать очередную финансовую помощь Киеву. Республиканцы активно выступают против законопроекта о выделении $118,3 миллиарда Израилю, Украине и союзникам Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Киеву предназначается $60,1 миллиарда.
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