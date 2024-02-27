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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Россия за год получила из ЕС подсанкционные технологии на 450 миллионов евро

За девять месяцев 2023 года стоимость полученных Россией из Евросоюза подсанкционных технологий, которые могут быть использованы в войне, составила 450 миллионов евро. Почти четверть товаров поступила напрямую из европейских стран, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников и данные о торговых потоках.

Издание не уточняет, что конкретно относится к подсанкционным товарам, которые оно называет «высокоприоритетными». После начала войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые сведения, объем торговли этими товарами между Евросоюзом и РФ снизился. Однако экспорт тех же товаров из европейских государств в третьи страны резко вырос. Через них же Россия получила те же товары, которые поступили не напрямую из Европы.

Среди государств, участвовавших в поставках в обход санкций, Bloomberg называет Турцию, ОАЭ, Сербию и Китай, а также Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Кроме того, по словам одного из собеседников издания, торговые данные свидетельствуют о том, что часть подсанкционных товаров производили дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских компаний, работающие за рубежом. После этого они экспортировали их в РФ — также через третьи страны.

Киевская школа экономики подсчитала, что с января по октябрь прошлого года Россия импортировала «боевых товаров» на сумму $8,77 миллиарда. Список этих товаров аналогичен «высокоприоритетным» товарам Евросоюза, пишет Bloomberg.

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Представители Еврокомиссии на запрос о комментарии изданию не ответили.

В конце января 2024-го Bloomberg сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года РФ, несмотря на санкции, импортировала американские и европейские чипы на сумму $1,2 миллиарда.

23 февраля Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала боевых действий в Украине. Он в том числе предусматривает ужесточение ограничительных мер в отношении предприятий в третьих государствах, которые поставляют в РФ оборудование, пишет Meduza.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287685/
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