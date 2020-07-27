Оригиналы документов абитуриентам надо сдать в вузы в начале учебного года

Оригиналы документов абитуриентам надо будет сдать в вузы только в начале учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что в связи с пандемией прием в вузы осуществляется полностью онлайн. Абитуриенты могут зарегистрироваться в системе, разработанной профильным ведомством, и подать заявку на любую специальность в любой вуз.

Читайте по теме В вузы Кыргызстана после первого тура поступили 10 тысяч 927 абитуриентов

«Заявители должны приложить только копии документов, подтверждающих, что они будут обучаться в определенном учебном заведении. Оригиналы должны быть предоставлены в вузы только в начале учебного года», — отметили в пресс-службе.

Традиционные экзамены вузы проводят только по специальностям, требующим дополнительных творческих испытаний (искусство, культура, спорт, дизайн).

«КРСУ и университет «Манас» будут принимать заявки на гранты, предоставленные Россией и Турцией. Процесс приема определяется этими вузами», — отметили в ведомстве.

Напомним, второй тур приема документов пройдет 27-29 июля, третий — 3-5 августа.