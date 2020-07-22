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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Азиза Батукаева. Адвокат возмущен, что Бишкекский горсуд назначил процесс

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев возмущен, что Бишкекский горсуд назначил слушание по апелляционной жалобе гособвинения на приговор Первомайского районного суда по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам юриста, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, жалобы на приговор суда первой инстанции могут быть поданы в течение 30 суток со дня постановления приговора. «Приговор Первомайского райсуда по делу Батукаева был вынесен 23 июня этого года. Значит, его можно обжаловать до 23 июля включительно, что мы, адвокаты Алмазбека Атамбаева, и собираемся сделать. Однако, не дождавшись поступления жалобы от нас, дело уже передали в городской суд, а там успели назначить процесс. В этой ситуации мне кажется, что Бишкекский городской суд либо торопится оправдать обвиняемых по делу, либо, наоборот, прилагает усилия для ускорения часа вступления в законную силу незаконного, необоснованного и несправедливого акта суда первой инстанции», — подчеркнул Замир Жоошев.

Азиз Батукаев досрочно освободился из тюрьмы и улетел в Чечню в апреле 2013-го. Уголовное дело о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре. Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Отметим, что 15 обвиняемых заключили соглашение о сотрудничестве со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160243/
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Дело Азиза Батукаева. Адвокат возмущен, что Бишкекский горсуд назначил процесс