Гособвинение обжаловало приговор по делу об освобождении Азиза Батукаева

Гособвинение обжаловало приговор по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

По его словам, слушание в Бишкекском городском суде назначено на 23 июля. «Но я не знаю, состоится заседание в этот день или нет. Болеют адвокаты, болеют подзащитные. К примеру, суд по событиям в Кой-Таше постоянно переносится. Заключенных из Бишкекского СИЗО-1 не привозят на процесс. Да и Алмазбек Атамбаев, я сомневаюсь, что выздоровеет к 23 июля. Он до сих пор в больнице. Я не навещал его уже неделю, потому что сам приболел. По словам лечащих врачей, его состояние удовлетворительное. Однако о выписке пока речи нет», — заметил Сергей Слесарев.

Напомним, что 30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за неделю до этого он несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.