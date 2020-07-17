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Общество

В Кыргызстане прожиточный минимум пенсионеров составляет 4 тысячи 900 сомов

В Кыргызстане в этом году прожиточный минимум пенсионеров составляет 4 тысячи 900 сомов. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Соцфонда Уланбек Асанов.

По его словам, в 2019-м прожиточный минимум составлял 4 тысячи 286 сомов. «За шесть месяцев 2020 года на пенсии выделили 23 миллиарда 654 миллиона сомов. Выплаты идут без задержек. Каждый месяц 10-го числа мы перечисляем средства в коммерческие банки и ГП «Кыргыз почтасы», — сказал он.

Уланбек Асанов неоднократно подчеркнул, что проблем с выплатами пенсий не будет, деньги на это предусмотрены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159814/
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