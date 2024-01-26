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Общество

Соцфонд Кыргызстана назначил пенсии 58 гражданам стран ЕАЭС

Социальным фондом Кыргызской Республики назначены пенсии 58 гражданам стран ЕАЭС. Об этом сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза. Согласно документу, трудящимися признаются граждане Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Беларуси, которые имеют или имели пенсионные права благодаря работе или другой деятельности на территории другого государства ЕАЭС.

«На данный момент Соцфондом КР назначены пенсии 58 гражданам, из которых 49 являются гражданами России, 8 — Казахстана и 1 — Беларуси. Российской Федерацией была назначена часть пенсии 33 гражданам Кыргызстана», — говорится в пресс-релизе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285124/
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