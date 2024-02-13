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Общество

Как получить цифровое пенсионное удостоверение, рассказали в Соцфонде

Теперь пользователи приложения «Түндүк» имеют доступ к новому цифровому документу — пенсионному удостоверению. Об этом сообщили в Соцфонде.

В ведомстве отметили, что внедрение цифровых документов, таких как пенсионное удостоверение, значительно упрощает процесс получения государственных услуг для граждан. Это нововведение позволяет хранить все необходимые документы в цифровом виде прямо на смартфоне, улучшая доступность и удобство использования.

Цифровое пенсионное удостоверение обладает такой же юридической силой, как и другие официальные цифровые документы, и может использоваться в государственных и юридических организациях для всех необходимых процедур, где требуется предъявление пенсионного удостоверения.

Для доступа к цифровому документу гражданам необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • скачать мобильное приложение «Түндүк» из AppStore или PlayMarket;
  • пройти авторизацию в приложении с помощью облачной электронной подписи, которая выдается бесплатно и в онлайн-режиме через само приложение;
  • в приложении перейти в раздел «Цифровые документы», где будет доступно пенсионное удостоверение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286599/
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