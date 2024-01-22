Президент утвердил бюджет Социального фонда на 2024 год

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2024-й и плановом периоде 2025-2026 годов».



Документ принят Жогорку Кенешем 21 декабря 2023-го.



Целью является обеспечение прав застрахованных лиц на государственное социальное страхование в соответствии с законодательством республики.



Законом утверждается бюджет Соцфонда на 2024 год по доходам на сумму 106 миллиардов 982 миллиона 454,9 тысячи сомов и по расходам на сумму 105 миллиардов 323 миллиона 406,5 тысячи сомов.



При этом устанавливается профицит бюджета Социального фонда в 1 миллиард 659 миллионов 48,4 тысячи сомов.



Документ вступил в силу с 1 января этого года.