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Экономика

Президент утвердил бюджет Социального фонда на 2024 год

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2024-й и плановом периоде 2025-2026 годов».

Документ принят Жогорку Кенешем 21 декабря 2023-го.

Целью является обеспечение прав застрахованных лиц на государственное социальное страхование в соответствии с законодательством республики.

Законом утверждается бюджет Соцфонда на 2024 год по доходам на сумму 106 миллиардов 982 миллиона 454,9 тысячи сомов и по расходам на сумму 105 миллиардов 323 миллиона 406,5 тысячи сомов.

При этом устанавливается профицит бюджета Социального фонда в 1 миллиард 659 миллионов 48,4 тысячи сомов.

Документ вступил в силу с 1 января этого года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284779/
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