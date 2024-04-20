В каких случаях у пенсионера могут удержать деньги, напомнили в Соцфонде

В Социальном фонде напомнили, в каких случаях у пенсионера могут удержать деньги.

Так, могут проводиться удержания из пенсии на основании:

— судебных решений, определений, постановлений и приговоров, касающихся имущественных взысканий, а также исполнительных надписей нотариусов и других решений и постановлений, исполнение которых, согласно гражданскому и уголовному законодательству, осуществляется в порядке, предусмотренном для исполнения судебных актов;

— решений территориальных органов Социального фонда, направленных на взыскание сумм пенсий, выплаченных излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера (например, предоставление документов с заведомо ложной информацией или несообщение об изменениях в составе членов семьи).