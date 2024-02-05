Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?

Кыргызстанцы могут забрать часть своей пенсии досрочно — взяв средства из накопительного элемента на определенные нужды, перечень которых утвержден правительством. Однако этой возможностью могут воспользоваться не все.

Пресс-секретарь Социального фонда Адилет Абдылдаев рассказал 24.kg, что такое накопительный компонент и как можно получить деньги.

— Что такое накопительная часть пенсии?

— С 1 января 2010 года в пенсионную систему ввели обязательный накопительный элемент для всех категорий работников, занятых в организованном секторе экономики.

Накопительная часть пенсии формируется за счет обязательных страховых взносов в размере 2 процентов от заработной платы.

Накопительная часть пенсии назначается и выплачивается Социальным фондом из средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) или негосударственными пенсионными фондами по законодательству в сфере государственного социального страхования.

Освобождены от этих выплат мужчины, родившиеся до 1 января 1964 года, и женщины, которые родились до 1 января 1969 года. В 2013-м стало ясно, что при отчислениях в накопительный пенсионный фонд они в любом случае соберут небольшую сумму.

— У тех, кто работает по патенту, накопления идут?

— По Закону КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты страховых взносов в Государственный пенсионный накопительный фонд.

Граждане могут добровольно оплачивать страховые взносы в любом размере, но не менее 8 процентов от размера среднемесячной заработной платы в Пенсионный фонд и не менее 2 процентов в ГНПФ, приобретая страховой полис. Адилет Абдылдаев

— Отказаться от этих выплат можно? Может, я хочу сама копить, в банк положить, например?

— Государственное социальное страхование является обязательным.

Вместе с тем застрахованные лица имеют право не чаще одного раза в год и не позднее 31 декабря текущего года:

выбирать только один накопительный пенсионный фонд;

управляющую компанию накопительного пенсионного фонда;

переводить свои накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой в порядке, установленном правительством Кыргызстана.

— За долгие годы до наступления пенсионного возраста эти деньги не обесценятся?

— По Закону «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в КР» Социальный фонд управляет средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании. Есть правила управления средствами пенсионных накоплений.

Сейчас Социальный фонд имеет право размещать средства пенсионных накоплений в:

Государственные ценные бумаги Кыргызской Республики.

Облигации с обеспечением (залоговым), выпущенные эмитентами Кыргызской Республики.

Срочные депозиты в кредитных организациях.

Облигации органов местного самоуправления КР.

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные уполномоченным органом в сфере ипотечного жилищного кредитования.

Со дня внедрения накопительного компонента, то есть с 1 января 2010 года по 1 января 2024-го поступили страховые взносы в сумме 22 миллиарда 904,8 миллиона.

По результатам инвестирования получены доходы в 22 миллиарда 825,4 миллиона сомов, или каждый сом страховых взносов увеличился почти в два раз.

— Сколько можно накопить средств? И как узнать, сколько уже накопил?

— Застрахованные лица для уточнения накоплений на личном страховом счете должны обратиться в региональный орган Социального фонда по месту жительства или по месту пребывания.

Кроме того, информацию из личного страхового счета (ЛСС) можно получить онлайн посредством «Электронного кабинета застрахованного лица». Для этого надо зарегистрироваться в системе.

— Когда можно будет воспользоваться накоплениями? Только с наступлением пенсии?

— Нет. Граждане могут воспользоваться своими средствами:

при достижении пенсионного возраста;

при выезде на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики;

при наследовании накоплений умершего застрахованного лица;

для первоначального взноса или на погашение ипотечного кредита;

при получении ипотечного кредита;

при погашении выплаты по договору аренды жилья с последующим выкупом для участников государственной жилищной программы, финансируемой ОАО «Государственная ипотечная компания»;

на лечение тяжелых заболеваний;

в качестве финансовой поддержки в период безработицы.

— Если человек копил, но умер до достижения пенсии, смогут наследники забрать его деньги?

— Да. Наследники умершего застрахованного лица, чьи пенсионные накопления учтены в накопительной части личного страхового счета, имеют право на получение этих средств.

— Сколько денег можно получить? Их выдадут наличными?

— Застрахованные лица при наступлении страхового случая могут получить свои пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода, при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений.

Выплата средств пенсионных накоплений производится через банковские учреждения.

— В каких случаях могут отказать в выплате накопленных средств, если подходишь по этим категориям?

— При условии отсутствия учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений и несоответствии представленных документов.

— Если человек переезжает в другую страну, он может забрать свои деньги только из накопительного фонда, а остальные?

— Пенсии, назначенные в Кыргызской Республике, до выезда граждан на постоянное жительство в государства, с которыми не заключены межгосударственные соглашения (договоры) о пенсионном социальном страховании, выплачивают за три месяца вперед с момента подачи заявления в территориальные органы Социального фонда о снятии с учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу. За время проживания этих граждан за границей выплачивают только пенсии, назначенные вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Пенсии, назначенные в Кыргызской Республике, до выезда граждан на постоянное место жительства в государства, с которыми заключены международные договоры о пенсионном социальном страховании, выплачивают до момента подачи заявления в территориальные органы Социального фонда о снятии с учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международными договорами.

! Это важно знать С 1 января 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.

С 1 ноября 2020-го вступил в силу договор о социальном обеспечении между правительствами Кыргызстана и Турции. В случае переезда застрахованных лиц в эти страны пенсии экспортируют согласно соглашениям. Чтобы получать страховую часть пенсии, необходимо поработать как минимум 12 месяцев со дня вступления в силу вышеуказанных соглашения и договора.

Как можно досрочно забрать пенсионные накопления читайте в 14.00.