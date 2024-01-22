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Подписан закон о бюджете Социального фонда КР на 2024 год

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2023 года.

Целью Закона является обеспечение прав застрахованных лиц на государственное социальное страхование в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Законом утверждается бюджет Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее — Социальный фонд Кыргызской Республики) на 2024 год по доходам в сумме 106 982 454,9 тыс. сомов и расходам в сумме 105 323 406,5 тыс. сомов.

При этом устанавливается профицит бюджета Социального фонда Кыргызской Республики на 2024 год в сумме 1 659 048,4 тыс. сомов.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/284792/
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