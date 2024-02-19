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Общество

Как и кому выплачиваются пенсии после переезда в другую страну

В Социальном фонде рассказали, выплачиваются ли пенсии кыргызстанцам после их переезда на постоянное место жительства в другую страну.

По их данным, согласно законодательству о государственном пенсионном социальном страховании, пенсии гражданам, назначенные в Кыргызстане до их переезда на постоянное место жительства в государства, с которыми не заключены межгосударственные соглашения о пенсионном социальном страховании, выплачиваются за три месяца с учетом месяца обращения перед отъездом за границу.

Пенсии гражданам, назначенные до переезда на постоянное место жительства в государства, с которыми заключены международные договоры о пенсионном социальном страховании, выплачиваются по месяцу подачи заявления в территориальные органы Соцфонда о снятии с учета в связи с переездом на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международными договорами.

Согласно Соглашению о гарантиях прав граждан стран Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, при переселении пенсионера в них выплата пенсий по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.

Выплата пенсий, назначенных в рамках Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза, производится по выбору трудящегося (члена семьи) на территории того государства, которое их назначило, либо посредством перевода на территорию государства проживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287068/
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