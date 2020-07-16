Общереспубликанское тестирование. Золотые сертификаты получили 53 выпускника

Золотые сертификаты по итогам Общереспубликанского тестирования получили 53 учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Всего, по данным ведомства, в ОРТ приняли участие 43 тысячи 245 школьников.

Наивысший балл (229) получила Нурбек кызы Акмарал, средняя школа имени Э.Мурзаева, село Кабылан-Кол Алайского района Ошской области. «Второе место» разделили Нуртилек Тобокелов (лицей «Манас Ата-Себат», Талас), Намыс Идырысов (школа имени Э.Керимгазиева, Иссык-Кульский район) и Чолпон Абдисуханова (Кадамджайский лицей), набравшие 228 баллов. У выпускника школы «Газпром Кыргызстан» (Бишкек) Тимура Сулаймонова третий результат (227 баллов).

Больше всего золотых сертификатов у выпускников столичных школ — 28, в Чуйской и Баткенской областях — по 6, Иссык-Кульской — 4, в Оше — 3, в Ошской и Таласской областях — по два, а в Нарынской и Джалал-Абадской — по одному.