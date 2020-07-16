12:56
USD 77.62
EUR 88.77
RUB 1.10
Общество

Общереспубликанское тестирование. Золотые сертификаты получили 53 выпускника

Золотые сертификаты по итогам Общереспубликанского тестирования получили 53 учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Всего, по данным ведомства, в ОРТ приняли участие 43 тысячи 245 школьников.

Наивысший балл (229) получила Нурбек кызы Акмарал, средняя школа имени Э.Мурзаева, село Кабылан-Кол Алайского района Ошской области. «Второе место» разделили Нуртилек Тобокелов (лицей «Манас Ата-Себат», Талас), Намыс Идырысов (школа имени Э.Керимгазиева, Иссык-Кульский район) и Чолпон Абдисуханова (Кадамджайский лицей), набравшие 228 баллов. У выпускника школы «Газпром Кыргызстан» (Бишкек) Тимура Сулаймонова третий результат (227 баллов).

Больше всего золотых сертификатов у выпускников столичных школ — 28, в Чуйской и Баткенской областях — по 6, Иссык-Кульской — 4, в Оше — 3, в Ошской и Таласской областях — по два, а в Нарынской и Джалал-Абадской — по одному.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159660/
просмотров: 476
Версия для печати
Материалы по теме
Пороговый балл по ОРТ для поступления на бюджетные отделения вузов не изменен
В сертификате ОРТ ошибка? Как абитуриенты могут ее исправить
Тихий ужас ОРТ. Когда красивые отчеты чиновников разбиваются о реальность
Завтра в Кыргызстане выпускники начнут сдавать Общереспубликанское тестирование
Чтобы не нарушались права. Институт омбудсмена будет наблюдать за ходом ОРТ
Перед сдачей ОРТ у выпускников будут замерять температуру. Могут не допустить
В Кыргызстане назвали даты дополнительной регистрации на ОРТ
На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 41,7 тысячи человек
Общереспубликанское тестирование пройдет в 180 тестовых центрах
Минздрав рассказал о рекомендациях для проведения ОРТ
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались 11&nbsp;человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
16 июля, четверг
12:52
Выборы-2020. Диаспоры кыргызстанцев обсуждают с ЦИК участие в кампании Выборы-2020. Диаспоры кыргызстанцев обсуждают с ЦИК уча...
12:22
Общереспубликанское тестирование. Золотые сертификаты получили 53 выпускника
12:00
Проводить или не проводить выборы 4 октября. Мнение Тамерлана Ибраимова
11:48
Кубатбек Боронов позвонил Михаилу Мишустину. О чем говорили главы правительств
11:38
Минздрав объяснил, почему для лечения COVID-19 не применяют некоторые препараты