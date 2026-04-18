Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива

Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива. Генштаб Вооруженных сил Ирана сегодня объявил о возобновлении «строгого контроля» над Ормузским проливом, отменив решение об открытии этого стратегически важного водного пути, принятое в рамках переговоров с США.

Фото из архива.

В заявлении, которое транслировалось по государственному телевидению, военные сообщили, что Вашингтон нарушил обещание, продолжив морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них.

До тех пор, пока США не восстановят свободу передвижения для всех судов, заходящих в Иран, «ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем», говорится в заявлении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить блокаду иранских портов, если мирное соглашение с Тегераном не будет достигнуто.

А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о том, что Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов. По его словам, это решение принято на время прекращения огня в Ливане.
Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
