Профобучение прошли 7 тысяч кыргызстанцев. Больше половины из них трудоустроены

В 2025 году на курсы профессионального обучения были направлены более 7 тысяч граждан, из которых около 65 процентов успешно трудоустроились по новым специальностям. Об этом сообщил первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Камчыбек Досматов на заседании в Жогорку Кенеше, посвященном образованию взрослых.

По словам замминистра, в условиях стремительной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта непрерывное обучение становится обязательным. Министерство проводит регулярный анализ рынка труда, чтобы формировать программы переподготовки под наиболее востребованные компетенции. Это особенно актуально для официально зарегистрированных безработных, многие из которых не имеют профессиональной квалификации.

В рамках продвижения культуры обучения в календарь памятных дат страны было включено 17 апреля — День образования взрослых. Камчыбек Досматов подчеркнул, что это решение подтверждает: развитие навыков не ограничивается возрастом и является залогом социальной устойчивости общества.

В ведомстве также сообщили о реализации поручения администрации президента: разработан межведомственный план на 2025–2026 годы, направленный на обучение и переподготовку граждан старше 45 лет. Подобные инициативы рассматриваются как стратегические инвестиции в человеческий капитал для обеспечения экономического роста Кыргызстана.