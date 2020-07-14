Коронавирус в Бишкеке. Чем заняты депутаты городского кенеша

Депутаты Бишкекского городского кенеша помогают исполнительной власти в борьбе с коронавирусом по возможности. Об этом 24.kg сообщил председатель БГК Жаныбек Абиров.

По его словам, коллективную работу в этом плане БГК не проводит, поскольку все депутаты помогают на общественных началах.

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«Как председатель я не могу обязать кого-то чем-то помогать. Насколько мне известно, дневные стационары Свердловского района полностью на обеспечении депутата Жумабека Салымбекова. Стационары, расположенные в школах Первомайского района, спонсирует нардеп Нуржан Тынымсейитова. На днях в школе № 95 откроем с молодежью микрорайона «Джал» дневной стационар. Возможно, набравшись опыта, найдя медперсонал, перейдем и на ночной режим. Идут подготовительные работы, проводится дезинфекция. Платить медикам будем за свой счет. Стараемся создать все условия», — добавил Жаныбек Абиров.

Зарплата врачей составит примерно 50 тысяч сомов (за 14 дней работы и столько же в обсервации), проживание и питание бесплатное. Временное жилье уже подготовлено.

Отметим, что дневные стационары развернули в нескольких школах Бишкека. Пока неизвестно, что будет с ними с началом нового учебного года. Спикер БГК предположил, что дети могут учиться и на удаленке.

«Многие родители школьников переживают за безопасность, но в любом случае в зданиях проведут дезинфекцию, спокойно будем готовиться и к школе. Сейчас мы ставим краткосрочные планы со своей стороны, а алгоритм дальнейших действий будет выработан правительством», — заметил Жаныбек Абиров.

Пользователи соцсетей задаются вопросами, чем заняты в настоящее время депутаты горкенеша и помогают ли как-то мэрии в борьбе с коронавирусом.