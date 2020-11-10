COVID-19. Дневные стационары в Бишкеке пока открывать не будут

Дневные стационары пока открываться не будут. Об этом на выездном заседании республиканского штаба сказала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, сейчас к открытию готовится Городская клиническая больница № 1, затем на подхвате городская больница № 6.

«Минздрав сейчас решает некоторые организационные вопросы. По работе дневных стационаров было много дискуссий, сейчас потребность покрывается. Сейчас рассматривается вопрос об открытии распределительного центра в Октябрьском районе. Необходимо сделать так, чтобы туда привозили всех больных, а затем их распределяли по больницам», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев отметил, что такого роста заболеваемости, как в июле, нет.

«Мы справились с кризисом в июле. Сейчас нет такой ситуации — в день выявляются по 100-150 больных. Нам нужен распределительный центр. Об этом говорят и волонтеры. Все больные будут приезжать туда, чтобы не толпиться в больницах, и их будут распределять по медучреждениям. Когда заполнится больница № 1, мы откроем горбольницу № 6, если и та полностью будет забита, то больных направят в госпиталь «Семетей», но, думаю, мы до этого не дойдем», — сказал Балбак Тулобаев.