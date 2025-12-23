Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека

По вторникам и четвергам для горожан ограничили въезд на частном транспорте на территорию мэрии Бишкека. Об этом на очередной сессии столичного кенеша сообщил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, такое решение усложняет доступ бишкекчан к муниципалитету, поступает много жалоб.

Казыбек Эргешов уточнил у чиновников, на каком основании принято решение.

Однако председатель БГК Бекжан Усеналиев подчеркнул необходимость следовать регламенту. «На следующей сессии рассмотрим вопрос о парковках, тогда и обсудим», — заметил он.