COVID-19. В комиссии рассказали о недостатках работы дневных стационаров

Открытие дневных стационаров негативно воздействовало на ситуацию во время первой волны COVID-19 в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции заявила член межведомственной рабочей комиссии по анализу действий Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Гульмира Жумалиева.

По ее словам, в дневных стационарах не были созданы соответствующие условия.

«Открытие дневных стационаров считаем негативным воздействием. Не были созданы условия для изоляции больного. Более того, в дневных стационарах не контролировалось лечение, люди приезжали и уезжали. Врачи, которые там работали, не могли нести ответственность за лечение больного. Всем просто ставили капельницы. Потом эти больные в тяжелом состоянии поступали в стационары», — сказала Гульмира Жумалиева.

Комиссия также считает не совсем правильным решением открытие стационаров вне больничных учреждений. «Это вопрос дезинфекции. Медперсонал располагался в одном здании с больными», — добавила она.

По словам Гульмиры Жумалиевой, снятие режима ЧП, открытие детских садов и границ с некоторыми странами мира спровоцировали рост случаев коронавирусной инфекции.

«Эффективными мерами считаем организацию мобильных бригад, дистанционную работу, самоизоляцию, масочный режим. Но не стоило тратить огромные деньги на покупку дорогостоящих комбинезонов. Вместо этого надо было купить качественные респираторы», — считает она.

«Предварительно могу сообщить, что, согласно выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч», — ранее заявляла вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.