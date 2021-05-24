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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в трех городах. Списки избирателей составят заново

Списки избирателей на повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке подготовят заново. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, не изменится только количество участков — в Токмаке — 23, Бишкеке — 228, Оше − 75. Но список голосующих будет обновлен. В него включат тех, кому на момент выборов исполнится 18 лет и кто сдал биометрические данные.

«Прежним останется и число членов участковых комиссий. По предварительным данным, кампания обойдется дешевле, чем мы подсчитывали изначально. Примерно, в 60-70 миллионов сомов», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что повторные выборы кандидатов в депутаты городских кенешей будут проходить по тем же правилам, что и кампания 11 апреля, — преодоление семипроцентного барьера и залог для партий в 50 тысяч сомов для Бишкека и Оша и 20 тысяч — для тех, кто участвует в выборах в Токмаке.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Дата повторного голосования еще не назначена. Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194961/
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