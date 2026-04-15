13:11
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

Депутат Дастан Бекешев: Вместо сквера в 3-м микрорайоне Бишкека будет парковка

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил в своих социальных сетях о реакции муниципалитета на его запрос по земельному участку в 3-м микрорайоне Бишкека, где ранее обсуждали вопрос создания сквера. По его словам, вместо зоны отдыха городские власти рассматривают вариант организации парковки.

«В 3-м микрорайоне хотели сделать сквер, но мэрия хочет сделать парковку», — написал он, комментируя ответ муниципалитета.

Как следует из официального ответа мэрии, земельный участок между молодежным центром «Жаштык» (улица Суеркулова, 28/1), бизнес-центром «Колизей» (улица Суеркулова, 28/2) и объектом по адресу: 28/3 рассмотрен на заседании комиссии по предоставлению прав на земельные участки 9 апреля.

По итогам заседания протокольным решением комиссии участок закрепили за муниципалитетом для дальнейшей пристройки, реконструкции молодежного центра «Жаштык», организации временной гостевой автопарковки и благоустройства территории в 3-м микрорайоне по улице Суеркулова.

Проект постановления находится на стадии согласования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370433/
просмотров: 267
Версия для печати
