Красный Полумесяц выделил офис в Баткене под обсервацию

Национальное общество Красного Полумесяца выделило свой офис в Баткене под обсервацию. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По ее данным, при поддержке Германского Красного Креста в Баткене недавно завершилось строительство нового двухэтажного офисного здания.

«Принимая во внимание острую необходимость в дневных стационарах, совместно с Минздравом принято решение на базе этого офиса организовать стационар на 50 койко-мест», — рассказали в Красном Полумесяце.

Отмечается, что в новом здании проведены все коммуникации, имеются постельные принадлежности, матрацы и одеяла.