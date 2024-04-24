Почти 7 тонн контрабандных грецких орехов задержали в Баткене

В Баткене задержан груз с контрабандными грецкими орехами. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, в Кадамджае проверили Mercedes-Benz 814 под управлением гражданина Узбекистана Х.С.И.

В грузовом отсеке нашли 6 тысяч 745 килограммов очищенных и неочищенных грецких орехов.

Груз оказался без товаросопроводительных документов, в том числе в таможенном отношении. Стоимость товара составила 1 миллион 577 тысяч 500 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Материалы переданы в прокуратуру Баткенской области. Решением облсуда машина с товаром конфискована в доход государства.