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Происшествия

Молодой бишкекчанин угнал в Баткене дорогой внедорожник

В Баткенской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, 30-летний житель Кызыл-Кии обратился в милицию с заявлением о том, что неизвестный угнал припаркованную во дворе автомашину Lexus 330.

Факт зарегистрировали по статье 211 «Угон автомототранспортного средства» УК КР. Начато досудебное производство.

31 марта в ходе оперативно-следственных мероприятий угнанный автомобиль обнаружен в поле села Кок-Жар Ноокатского района. Позже задержан 18-летний житель Бишкека П.Ж. Он уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290689/
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