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Общество

Каждый шестой выпускник КРСУ — с красным дипломом

В 2020 году Кыргызско-Российский Славянский университет окончили 1 тысяча 800 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По ее данным, из них 288 человек — отличники, они получат красные дипломы двух государств — Кыргызстана и России.

«Такой результат мы определили по итогам завершившихся государственных экзаменов и защиты дипломных работ. Качество подготовки выпускников определяли больше 70 экзаменационных комиссий. Председателями выступили доктора наук и профессора, эксперты и ведущие специалисты из вузов и организаций Кыргызстана, России и Узбекистана», — проинформировали в КРСУ.

Отмечается, что выпускники университета в основном работают в странах ЕАЭС. С 1997-го вуз подготовил почти 31 тысячу специалистов для различных сфер деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159137/
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