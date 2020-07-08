Кыргызстан коронавирусный: как не умереть и спасти своих близких

Статистика заболевших и умерших от коронавируса и его осложнений неумолимо растет. Минздрав до последнего вел отдельную статистику смертей от COVID-19 и внебольничной пневмонии.

«Для чего это делают и почему применяют разные алгоритмы захоронения?» — задаются вопросами люди. В первом случае действуют строгие ограничения, а во втором — по всем обычаям и традициям.

Суть не в цифрах

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«Согласно Минздраву, если ПЦР отрицательный, значит, коронавируса нет. Во всем мире уже подвергли сомнению точность этих тестов, а если болезнь ушла в легкие, то и ПЦР выходит отрицательным. Вопрос, который я в очередной раз задаю нашим ответственным лицам и не получаю ответа: зачем вы отделяете смерти COVID (с положительным ПЦР) от пневмонии (с отрицательным ПЦР)?» — написала на своей странице в Facebook депутат парламента Эльвира Сурабалдиева.

Начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова отметила, что в России, к примеру, статистика случаев, подтвержденных ПЦР-тестами и не подтвержденных, тоже ведется отдельно.

«Мы же не скрываем данные. Смысл сокрытия? Наоборот, хотим показать число летальных случаев, чтобы люди осознавали сложность ситуации, оберегали себя, носили маски и перестать собираться, — прокомментировала она 24.kg. — В то же время некоторые граждане считают, что статистика специально увеличивается, чтобы получить гумпомощь от международных организаций. Это не так».

Сейчас вопрос не в статистике, а в том, чтобы спасти жизни людей и предотвратить дальнейшие осложнения. Айнура Акматова

Почему люди умирают

Осложнений может быть много, если у человека слабый иммунитет и хронические сопутствующие заболевания. При наличии факторов риска организму сложно побороть коронавирус.

«Поэтому так много летальных случаев среди тех людей, которые ранее имели те или иные сопутствующие заболевания. Большинство знали об этом, но есть случаи, когда больные ранее не обращались за помощью к врачу, не понимали сложность заболевания. Легочная недостаточность, например, ведет к проблемам в работе и других органов, потом наступает полиорганная недостаточность», — сказала Айнура Акматова.

При этом она подчеркнула: «Нельзя сказать, что у нас высокий процент смертности от коронавируса». Однако отметила высокий процент смертности от соматических заболеваний, поэтому приняли программу «Здоровый человек — процветающая страна» на 2019-2030 годы.

Согласно документу, неинфекционные заболевания (НИЗ) (онкологические, сердечно-сосудистые, диабет, хронические респираторные и психические расстройства) являются причиной 80 процентов всех случаев смерти в стране.

Вероятность преждевременной смерти (до 70 лет) от четырех основных НИЗ в 2015 году составляла 25 процентов.

На фоне коронавируса об этом стали забывать. Профилактика ушла на второй план. Врачам сейчас не до этого. Каждый кыргызстанец должен сам взять ответственность за свое здоровье, исключать факторы риска (табакокурение, чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности).

«Мы не должны рассматривать отдельно одно какое-то заболевание. Если человек не обратит внимания на наличие соматических заболеваний, то в случае возникновения какого-либо инфекционного заболевания состояние обязательно будет осложняться. Новый вирус в первую очередь бьет по людям с хроническими НИЗ. Поэтому надо заниматься оздоровлением нации, вакцинироваться, правильно питаться, — призвала граждан Айнура Акматова. — Система же делает все возможное сейчас. И каждый смертельный случай для нас — это огромная трагедия».

Алгоритм захоронения поменяют

Много вопросов и по захоронению тел. По инструкции Минздрава, умерших от COVID-19 необходимо хоронить в специальном пакете, тело обрабатывают хлором, омывание не предусмотрено.

«Проблема же в том, что когда хоронят умерших от пневмонии, разрешают соблюсти обычный похоронный ритуал — омовение, сбор большого количества людей и все, что принято по нашим обычаям. И люди там заражаются, особенно старшее поколение. Штаб, меняйте алгоритмы, причем срочно! Вы способствуете расползанию болезни в регионы, куда везут хоронить ушедших», — потребовала нардеп Эльвира Сурабалдиева.

Ваша бюрократия уже похоронила немало наших граждан, закрыв перед ними двери больниц, не рискуйте жизнями оставшихся! Эльвира Сурабалдиева

Нарушением алгоритма захоронения умерших встревожен и премьер-министр Кубатбек Боронов. «Да, по нашим традициям тело усопшего надо выносить из дома. Некоторые руководители, пожалев родственников, отдают им тело. Но это неправильно. Нам надо остановить распространение вируса и строго соблюдать алгоритм действий при захоронении умерших от коронавируса и внебольничной пневмонии», — сказал накануне глава кабмина.

При этом некоторые эпидемиологи подчеркивают: труп не представляет такой серьезной эпидемиологической опасности, как живой больной человек.

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«Эта инфекция передается воздушно-капельным путем. Труп кашляет, чихает? Нет. Это абсолютно правильная тактика, когда родственникам отдают тела умерших от пневмонии без жестких методов. Страшнее, когда десятки людей собираются в юрте, обнимаются и целуются, высказывая соболезнования. Это нужно прекращать. Не надо сидеть в закрытом помещении, ждать мяса, собирать все село на поминки», — поделился своим мнением с 24.kg один из эпидемиологов, попросивший не называть его имени.

Пришли, поклонились, высказали соболезнования во дворе и ушли.

По его словам, контактирующие с трупом родственники и религиозные деятели должны соблюдать меры предосторожности — надевать перчатки и маски, когда заворачивают тело в саван или кладут в гроб, обрабатывать руки спиртом. «Этого достаточно, чтобы не заболеть. Закутывать в специальные пакеты, как раньше, лишнее. Просто изначально поступали по китайской инструкции. В настоящее время совместно с судмедэкспертами ведется работа по пересмотру алгоритма захоронения», — добавил специалист.

В Минздраве обещали проинформировать в случае изменения алгоритмов. Сегодня также стало известно, что статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят.