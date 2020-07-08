Статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии объединят. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, ранее коронавирус диагностировали только после ПЦР-анализа. А внебольничная пневмония была единичными случаями. Но сейчас при увеличении потока обратившихся с внебольничной пневмонией госпитализируют без ПЦР, поскольку им требуется срочное лечение.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что пневмония — следствие развития COVID-19.

Айнура Акматова также добавила, что всем поступившим с пневмонией оказывается помощь. Со всех областей в Бишкек приехали 106 медработников.

«Они приехали, потому что в Бишкеке и Чуйской области отмечается высокая регистрация коронавируса и пневмонии с 20 июня», — рассказала она.



Так, из Иссык-Кульской области приехали 35 медиков, Таласской — 23, Нарынской — 20, Чуйской — 4, Баткенской — 24. Также 5 июля из России на помощь прибыли 23 медработника.



Айнура Акматова отметила, что все мероприятия были проведены с учетом того, чтобы в регионах не было нехватки медиков.







