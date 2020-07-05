День медика. Когда праздник встречаешь на больничной койке

Сегодня в Кыргызстане отмечают День медицинского работника. В стране заболеваемость коронавирусом и пневмонией каждый день бьет антирекорды. Заражаются и врачи, медсестры, санитарки. Поэтому свой профессиональный праздник одни встречают на передовой, другие — на больничной койке.

Как врачи добивались госпитализации

В Кыргызстане сегодня практически шестая часть заболевших коронавирусом — медики. Число уже перевалило за тысячу, большинство выявленных случаев приходится на Бишкек. Многие врачи так и не получили компенсаций.

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Бурул эже (имя изменено) — одна из тех, кто заболел на работе. Но государство до сих пор не выплатило ей положенные деньги.

Она работает в ЦСМ № 17. В апреле там выявили восемь случаев заражения COVID-19. Случилось это благодаря главврачу Гульнаре Ташибековой, которая рискнула всем, вынесла проблему на всеобщее обсуждение, начала добиваться, чтобы ее сотрудникам сделали ПЦР-анализ. После положительных анализов коллег остальные сотрудники центра несколько часов простояли на улице, пока их не отправили в обсервацию.

Бурул эже вспоминает, что как только началась эпидемия, они работали практически без выходных.

«Я заболела 6 апреля. Температура 39, озноб, общее недомогание, слабость, боли во всем теле. Пролежала практически сутки дома, потом полегчало и я приступила к работе. Никаких симптомов уже не было, но потеряла обоняние и вкус», — отметила она.

Экспресс-анализ сделали только 10 апреля, потому что трое наших сотрудников уже были на больничном.

Он оказался отрицательным. Тогда действовал алгоритм, что если экспресс-тест отрицательный и нет клинических проявлений, то ПЦР-анализ не делают.

Но врачи 17-й поликлиники продолжали болеть. Одна из них сообщила руководству, что ей поставили диагноз «пневмония». Но от назначенного лечения лучше не становилось. Тогда ей снова сделали экспресс-тест, который оказался положительным.

Тогда главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова добилась, чтобы всем сотрудникам сделали ПЦР-анализ. Его взяли только 15 апреля, а 16-го вечером сообщили, что у четверых — положительный.

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«Меня госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Симптомы были у троих врачей, у меня их не было, я просила не отправлять в больницу, но тогда всех с положительным анализом госпитализировали. На следующий день привезли членов моей семьи — у них тоже оказался положительный результат. Родных еще одного врача также положили в больницу. Мы все легко перенесли. Выписалась 4 мая», — рассказала врач.

Только после того как нескольких сотрудников ЦСМ госпитализировали, поликлинику закрыли на дезинфекцию, а остальных коллег поместили в обсервацию. У них взяли анализы. В итоге еще у нескольких медиков подтвердили коронавирус. Всего заболели восемь сотрудников ЦСМ: пять врачей и три медсестры.

«Как мы могли заразиться? Возможно, от эпидемиологов. В санэпидемстанции тогда заболели 57 сотрудников. Они к нам приезжали, чтобы снять с учета (наблюдения) людей. В документе обязательно нужна была их подпись. Мобильная бригада ездила с эпидемиологами, брали анализы. Мы наблюдали 126 граждан, которые прибыли из неблагополучных стран. У них у всех были отрицательные результаты. Почти всех на тот момент сняли», — рассказала Бурул эже.

Здоровье денег важнее

Отрицает она и мнение, что медики чуть ли не специально начали заражаться, чтобы получить компенсации.

«На самом деле это страшно. Возможно, у нас хороший иммунитет, поэтому я и моя семья так легко перенесли заражение. Но среди моих коллег одна была в тяжелом состоянии, два дня лежала в реанимации», — признается врач.

Госпитализация для меня стала настоящей каторгой — 14 дней взаперти. Даже в коридор лишний раз выходить нельзя. Врач ЦСМ № 17

«Но хочу отметить, что весь персонал инфекционной больницы — молодцы. Нам почти пять раз в день делали уборку, обеспечивали всем необходимым, питание привозили в одноразовой посуде, поддерживали», — добавила она.

Бурул эже признается, что в их ЦСМ проблем со средствами защиты не было, но от заражения это не спасло.

«Этот вирус коварен. У нас и антисептики были в достаточном количестве, нас главврач всем обеспечила, и перчатки, и маски. Но он же по воздуху передается. У нас здание очень старое, не типовое, коридор маленький, все равно контакт идет», — рассказала врач.

Нагрузка растет, а компенсаций нет

Главный врач ЦСМ Гульнара Ташибекова отметила, что ни один из переболевших сотрудников ЦСМ № 17 не получил компенсации.

«Нам никто из Минздрава ничего о компенсациях не говорил. Сами тоже не обращались, думали, пойдет заболеваемость на спад, будем поднимать эти вопросы. Сейчас всем не до этого», — признается она.

У всех сотрудников, которые переболели, организм ослаб, у них хроническая усталость, слабость. Но они продолжают работать. Гульнара Ташибекова

Главврач добавляет, что сейчас нагрузка на первичное звено — центры семейной медицины — увеличилась.

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«Более того, мы ее сами еще увеличили, чтобы знать, сколько пациентов на нашем участке лежат дома. Раздали свои телефоны квартальным, председателям айыл окмоту, ТСЖ, домкомам, чтобы люди звонили с вопросами, открыли консультационный номер в ЦСМ. Все наши участковые врачи знают тяжелых, средних, бессимптомных, назначают лечение, берут анализы, у кого отрицательные — дополнительный осмотр. Делаем все возможное, чтобы люди не занимались самолечением», — говорит она.

По ее словам, в ЦСМ предпринимают все возможные меры для предотвращения заражения, сотрудники обеспечены СИЗ, установлены санитайзеры, поликлинику разделили на зоны, поставили фильтр — проводят термометрию. «Как это нам поможет — будет видно уже дальше», — говорит она.

Без СИЗ на передовой

«Одними из первых в Бишкеке заболели сотрудники центра санэпидемнадзора. Потом пошли ЦСМ. Большинство медиков, которые заразилиись, — врачи, которые входили в мобильные бригады, работали с контактными, находящимися на домашнем карантине. Потом от этих медиков в тех медучреждениях, где они работали, шло дальнейшее заражение», — рассказал 24.kg глава Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

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Он отметил, что зачастую заражение происходило не в специализированных инфекционных отделениях. «Коронавирус регистрировали среди специалистов общей врачебной сети: стационары, ЦСМ. Необходимо было создать в медучреждениях чистые и грязные зоны», — отметил он.

Эксперт добавил, что высокая заболеваемость медиков связана и с отсутствием средств индивидуальной защиты, особенно в первые месяцы.

«Но доступной, сводной информации, сколько СИЗ было на начало эпидемии, просто нет. Мы проводили анализ на примере закупок 4-5 учреждений здравоохранения в феврале-марте. На приобретение СИЗ уходило всего 1,5-2 процента выделенных средств», — отметил он.

Редакция 24.kg проанализировала данные, которые показали, что одна из причин высокого уровня заражения — нехватка СИЗ. И если не предпринимать мер, то скоро лечить кыргызстанцев будет некому. Минздрав уже призывает ординаторов и студентов старших курсов, а в соцсетях появились призывы о добровольной мобилизации граждан, имеющих высшее и среднее специальное медицинское образование.