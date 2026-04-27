28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — переулок Геологический, дом 14;

9.30-17.30 — 4-й микрорайон, дома 31, 32, 34, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Садыкова, Таттыбубу), микрорайон «Джал», отрезки улиц Зеленой, Фрунзе, Ала-Арчинской, проспектов Жибек Жолу и Чуй, улиц Абдумомунова, Рыскулова, Бейшеналиева, Кулиева, отрезки улиц Пушкина, Абдрахманова, жилмассив «Красный Строитель» (улицы Бельская, Гончарная, Набережная, Чон-Курганская, Рабочая), ОсОО «Каде», села Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная, Участок), Аламедин (улица Гидростроительная);

9.00-12.00 — улица Баялинова, дом 180, жилмассив «Дордой» (улицы Хвойная, Аул-1-6-11-12-13-14, Дордой, 1-я, 3-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, Свободная, Великолугская, Жакыпова, Кедровая, Крымская, Ибраимова-1-2-3-4, Эмгекчил 1-2-3-5-6-7, участки 883, 625, 722, 29, 852, 224, 375, 352, 280, 406, дом 74, объездная дорога;

9.00-18.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменская, Сельповская;

10.00-17.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик 7, 9, 10, 11, 12, 13, Ыйман, Бий-Ата, Чубак ажы, Ынтымак, Биримдик, Усонбай);

12.45-17.00 — улица Молодой Гвардии, дом 173;

9.00-13.00 — села Берлик (улицы Школьная, Почтовая, 60 лет СССР, Молодежная, Парковая, Израилова, Участок, Фабричная), Кок-Жар (улицы Маликова, Чокомбаева, Сарбагышова), Беш-Кунгой (улица Проектируемая, дома 10, 58);

10.00-14.00 — села Дачное (улицы Восточная, Северная, Жукова, Ломоносова, Береговая, 40 лет Победы, 8 Марта, Чехова, Шевченко, Новая, Ленина, Учхозская, Строительная, Рыбака, переулок Медицинский), Васильевка, контур 591;

10.00-15.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачное, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбет), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка);

11.00-16.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»);

13.00-17.00 — село Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Бектенова, Мурзалиева, Новостройка).

2 Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Гоголя);

13.00-16.30 — город Кара-Балта (улица Космонавтов);

9.00-17.00 — село Токтош;

9.00-16.00 — село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Боролдой (улица Манас);

9.00-17.00 — село Карал-Добо (улица Бабакова), город Орловка (улицы Калинина, Фрунзе, Кирова).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Линейная, Московская, Жаштык), город Кант (улицы Шолохова, Карла Маркса);

9.30-18.00 — село Алмалуу (кошара);

10.00-16.00 — село Новопокровка (улица Атая).

Московский РЭС

9.00-18.00 — ущелье Жаман-Эчки;

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Есенина, Проездная, Набережная, Эивпром, Тоголока Молдо, Логвиненко, Льва Толстого, Чкалова, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Добровольская, Токтогула, Тополева, Сретенка (улицы Центральная, МТФ).

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Зеленая, тупик Северный), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Центральная, садовые товарищества «Кормовик», «Локомотивщик»), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Жанышбаева, Тупик, Южная, Новая, Строительная);

8.30-17.00 — село Кун-Туу (улицы Бейшеналиева, Садовая, Иманалиева);

10.00-14.00 — села Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Исмаила, Степная, Осмоналы, Заводская, Касым, Проектируемая, Момунжанова, тупики Момунжанова, Южный, садовые товарищества «Ивтановец», «Арашан»), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Боромбай, Адигине, Жаны-Турмуш, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний);

9.00-17.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи), Сокулук (улицы 50 лет Октября, 60 лет Киргизии, Свободы), Жыламыш (улица Байтору), Асылбаш (улицы Доолот, Иманкулова, Ленина).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чорголо, (улицы Гагарина, Токтогула), Панфиловка (кошары).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Ленина, Юбилейная), Нурманбет (улицы Андашева, Пушкина, Садыка).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улицы Шамсинская, дома 1, 3, Панфилова, Ленина, Чкалова, Восточная, Дубовицкого, Токтогулова, Айни, Боконбаева, Гвардейская, Неделина, Пролетарская, Заводская, Бабаева);

9.00-13.00 — город Токмок (улицы Неделина, Куренкеева, Айни);

13.00-17.00 — город Токмок (улицы Коммунальная, Максима Горького).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — города Каракол (улицы Масалиева, Гоголя, Турсунбай Ата), Балыкчи (улицы Курганная, Советская, Манас, Озерная, Приозерная), села Жылуу-Булак, Долон, Кош-Добо, Тюп, Ак-Чий, Кызыл-Кыя, Отрадное, Ичке-Жергез, Жергез, Кайырма-Арык, Кара-Кыз, Боз-Учук, Энчилеш, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Отрадное, Орлиное, Шапак, Ак-Кочкор, Кажы-Сай, Торт-Кул, Эшперов, Кара-Коо.

4 Нарынская область