Мотивация сотрудников. В КР изменили систему оплаты труда работников госСМИ

В Кыргызстане изменили систему оплаты труда работников государственных телерадиокомпаний и информагентства «Кабар». Об этом сообщили в кабмине.

По его данным, выплаты и надбавки направлены на повышение доходов и мотивации сотрудников.

Соответствующее постановление кабмина подписано 27 апреля и реализует указ президента о повышении оплаты труда в бюджетной сфере.

Ключевое изменение — введение президентской компенсационной выплаты. Для сотрудников, за исключением технического и младшего персонала, она составит 15 тысяч сомов в месяц, для технических работников — 5 тысяч сомов. Выплата начисляется за фактически отработанное время и не учитывается при расчете отпускных, пособий и других надбавок.

Также сотрудникам установят надбавки за квалификацию и профессиональную инициативу — до 50 процентов должностного оклада. Также предусмотрена доплата за ненормированный рабочий день — до 40 процентов оклада.

Изменения затронули Национальную телерадиовещательную корпорацию (НТРК), государственную компанию «ЭлТР», национальное агентство «Кабар» и национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании «Мир».