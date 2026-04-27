20:55
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Власть

Мотивация сотрудников. В КР изменили систему оплаты труда работников госСМИ

В Кыргызстане изменили систему оплаты труда работников государственных телерадиокомпаний и информагентства «Кабар». Об этом сообщили в кабмине.

По его данным, выплаты и надбавки направлены на повышение доходов и мотивации сотрудников.

Соответствующее постановление кабмина подписано 27 апреля и реализует указ президента о повышении оплаты труда в бюджетной сфере.

Ключевое изменение — введение президентской компенсационной выплаты. Для сотрудников, за исключением технического и младшего персонала, она составит 15 тысяч сомов в месяц, для технических работников — 5 тысяч сомов. Выплата начисляется за фактически отработанное время и не учитывается при расчете отпускных, пособий и других надбавок.

Также сотрудникам установят надбавки за квалификацию и профессиональную инициативу — до 50 процентов должностного оклада. Также предусмотрена доплата за ненормированный рабочий день — до 40 процентов оклада.

Изменения затронули Национальную телерадиовещательную корпорацию (НТРК), государственную компанию «ЭлТР», национальное агентство «Кабар» и национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
Ссылка: https://24.kg/vlast/372106/
просмотров: 292
Версия для печати
Популярные новости
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
В&nbsp;Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с&nbsp;Владимиром Путиным В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
Бизнес
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Добавьте карту Simbank в&nbsp;Google Pay и&nbsp;платите в&nbsp;одно касание Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
27 апреля, понедельник
20:43
Кыргызстанец Ерлан Султангазиев завоевал серебро на чемпионате Азии по гребле Кыргызстанец Ерлан Султангазиев завоевал серебро на чем...
20:22
Жительница Кызыл-Аскера в Бишкеке опасается обрушения из-за котлована рядом
20:04
Тополя высыхают в Бишкеке из-за жуков-усачей
19:42
Мотивация сотрудников. В КР изменили систему оплаты труда работников госСМИ
19:24
В центре Бишкека кусты убрали, посадили клумбу: красиво, но не экологично