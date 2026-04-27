Экс-главе НТРК Илиму Карыпбекову пожизненно запретили въезд в Россию

Экс-главе НТРК, а ныне вице-президенту Федерации альпинизма КР Илиму Карыпбекову пожизненно запретили въезд в Россию. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

По его словам, он планировал организовать тур на гору Эльбрус и решил поехать в Россию, чтобы проверить, разрешен ли ему въезд.

«При въезде в Москву меня задержали на границе для «дополнительной проверки» примерно на 1,5-2 часа, после чего пропустили. Я был в Москве несколько дней и 25 апреля возвращался в Кыргызстан. На границе меня снова допрашивали уже 3-4 часа, после чего вручили уведомление о пожизненном запрете на въезд в Россию. В документе ФСБ говорится, что если я еще раз въеду в Россию, против меня будет возбуждено уголовное дело и я буду арестован», — сказал он.

Илим Карыпбеков предполагает, что запрет может быть связан с его публичными высказываниями о российской пропаганде в Кыргызстане.