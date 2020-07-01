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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке бизнесмены хотят передать свой отель под обсервацию

Предприниматели выразили готовность передать отель в Бишкеке под обсервацию для больных коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила владелица здания Бурул Кушбек.

«Видя сложившиеся обстоятельства, наша семья не смогла остаться в стороне. Появляется все больше информации о том, что не хватает мест в больницах. Посоветовавшись с супругом и сыном, мы решили передать во временное пользование отель в качестве госпиталя для больных», — написала она.

Ее муж Расул Айдаров рассказал 24.kg, что в отеле есть 28 номеров. «С начала введения ЧС отель не работал. Мы в основном принимали иностранных туристов. Отель современный со всеми удобствами, в каждом номере имеются санузел, мини-бар и кухня», — уточнил он.

Отметим, что ранее заведующий отделом управделами Жогорку Кенеша Базарбай Мусабеков предложил открыть госпиталь в своей чайхане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157993/
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