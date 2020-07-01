В Петровке мужчина пытался перебросить наркотики в колонию

В селе Петровка при попытке переброса наркотиков в колонию задержан мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

Перебросить наркотики пытались через основное ограждение колонии № 8. Мужчину задержали оперативные сотрудники колонии и военнослужащие департамента по охране и конвоированию ГСИН.

«У гражданина Александра Гребенева изъяли две пластиковые бутылки с гашишем. Примерный вес наркотиков составил 650 граммов. Задержанного и вещественные доказательства передали в ОВД Московского района для дальнейшего проведения следственных и других мероприятий», — отметили в ведомстве.