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Общество

В Петровке мужчина пытался перебросить наркотики в колонию

В селе Петровка при попытке переброса наркотиков в колонию задержан мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

Перебросить наркотики пытались через основное ограждение колонии № 8. Мужчину задержали оперативные сотрудники колонии и военнослужащие департамента по охране и конвоированию ГСИН.

«У гражданина Александра Гребенева изъяли две пластиковые бутылки с гашишем. Примерный вес наркотиков составил 650 граммов. Задержанного и вещественные доказательства передали в ОВД Московского района для дальнейшего проведения следственных и других мероприятий», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157976/
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