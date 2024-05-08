На ремонт монумента «Дружба народов» в Бишкеке потратят 32 миллиона сомов

На ремонт монумента «Дружба народов» возле здания Жогорку Кенеша потратят 32 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.
По его данным, конкурс объявило управление капитального строительства мэрии Бишкека.
В техзадании указано, что необходимо будет, в частности, разобрать облицовку стен и покрытий, а потом обшить заново мрамором или травертином, очистить и нанести защитные компоненты на медную часть монумента.
Отметим, что в столице закрыли на реконструкцию центральную площадь Ала-Тоо.