В Кыргызстане сотрудникам милиции, МВД, МЧС и Вооруженных сил, работавшим во время ЧП, по закону обязаны выплатить компенсации. Спустя три месяца премьер-министр Кубатбек Боронов все-таки подписал распоряжение о надбавках силовикам. 24.kg попыталось разобраться почему правительство запаздывает с решениями о выплатах и чем такая нерасторопность грозит государству в будущем.

Откровенная ложь

В конце апреля на заседании парламента теперь уже экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил: милиционеры сами отказываются от доплат. Бывший глава кабмина, будто делая одолжение, заверил, что несмотря на отказ, компенсации все же выплатят.

Высказывание бывшего главы кабмина вызвало недоумение и у депутатов. По словам Натальи Никитенко, коронавирус показал слабость и нерешительность кабинета министров, возглавляемого Мухаммедкалыем Абылгазиевым, и неспособность его руководителей брать на себя ответственность за принимаемые решения.

Именно так я расцениваю различные заявления о том, что якобы правоохранители добровольно отказываются от выплат за период ЧП, позицию Генпрокуратуры об отсутствии давления на медиков, учителей со стороны ГКНБ и записи «покаянных» видео. Наталья Никитенко

В положении о дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам силовых структур, работающим во время режима ЧП, сказано: на период выполнения задач оклады по воинским должностям и званиям устанавливаются в тройном размере.

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В этом же документе прописано, что правительство устанавливает факт выполнения военнослужащими задач в условиях ЧП и при вооруженных конфликтах.

Действие положения распространяется на военнослужащих Минобороны (ныне ГКДО и Генштаб), Службы национальной безопасности (ГКНБ), ГПС, Внутренних войск МВД, Нацгвардии, Службы государственной охраны (Девятой службы ГКНБ), лиц рядового и начальствующего состава, курсантов и слушателей учебных заведений МВД, а также военнослужащих и спасателей Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций (ныне МЧС), выполняющих задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.

Саботаж милиционеров на бредовые идеи

Откровенная ложь и постоянные обещания возмущают и без того живущих на нищенскую зарплату силовиков. Терпение людей, надеющихся на достойную оплату их труда, постепенно заканчивается.

В июне участковые милиционеры собирались устроить бойкот властям, не выходя на работу. Причиной этому послужило то, что им до сих пор не выплатили обещанные средства за службу во время чрезвычайного положения.

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Однако эту инициативу они быстро прекратили, потому как понимают: саботажем ничего не добьются.

В МВД как могут призывают сотрудников к спокойствию, кормят очередными обещаниями о выплате надбавок.

В ведомстве разъясняют, что один оклад по воинским должностям и званиям сотрудники ОВД республики уже получают вместе с заработной платой, остается выплата по двум окладам.

Список милиционеров и военнослужащих Внутренних войск, которым должны перечислить деньги, уже направлен в Минфин.

В МВД создали специальную комиссию, которая должна определить и оценить работу каждого сотрудника, работавшего во время ЧП. По каким критериям в ведомстве оценили работу каждого милиционера, непонятно.

При этом в ведомстве подчеркивают: не надо сравнивать режимы, введенные во время Ошских событий 2010 года и недавний карантин в связи с распространением коронавируса. Дескать, риски разные.

Придется молчать

Военный омбудсмен Анвар Сартаев отмечает, что саботажем силовики заниматься не будут — слишком законопослушные.

«На сегодняшний день они перерабатывают. Однако милиционеры и военные давали присягу и шли на службу, брали на себя ответственность охранять государство. Но государство в лице правительства самоустранилось, несмотря на законы», — говорит Анвар Сартаев.

Принимая присягу, они подписывают соглашение с государством, а оно в свою очередь обязано выплатить все компенсации. Анвар Сартаев

По его словам, максимум, где они будут выражать свое недовольство, — дома на кухне. Но при этом не перестанут служить.

«Сейчас нет таких военнослужащих, которые могут за себя постоять, хотя можно организовать офицерские собрания, женсоветы и обсудить все наболевшие вопросы. Они надеются на то, что Кубатбек Боронов как генерал выполнит свои обещания», — считает эксперт.

Слово генерала

Во время заседания коалиции большинства тогда еще кандидат на должность технического премьер-министр Кубатбек Боронов пообещал выплатить все компенсации милиционерам. Он отметил, что на выплаты в бюджете уже выделено 430 миллионов сомов.

Обещание свое Боронов выполнил — накануне распоряжение он наконец-то подписал. Теперь дело за Минфином. Начнут ли выплачивать надбавки в ближайшее время или вопрос вновь затянется?

И когда силовики получат свои честно отработанные во время ЧП деньги, неизвестно, ведь, как говорится, обещать — не значит выплатить.