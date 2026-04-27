Агент 024

Тополя высыхают в Бишкеке из-за жуков-усачей

В Бишкеке жительница пожаловалась на состояние тополей на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова. По ее словам, деревья поражены жуками-усачами и могут представлять опасность.

Она отмечает, что часть тополей уже высохла, а поврежденные стволы рискуют упасть в любой момент.

«Почему на это в муниципалитете не обращают внимания, не обрабатывают и не борются с вредителем?» — говорит женщина.

Бишкекчанка показала, как жук-усач буквально вгрызается в ствол дерева, разрушая его изнутри.

По ее мнению, по ситуации необходимо создать комиссию и проверить все деревья, пока они не начали падать.

