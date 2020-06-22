23 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 222;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «Арча-Бешик» (17-я, 18-я улицы), село Чон-Арык (улицы 50 лет Победы, Ульяновская, Северная, Выставочная, Семетей, Бакаева);

13.00-17.00 — 5-й микрорайон, 15, 17, 17а, 27-30, 32а, 37, 38, 40, улица Каралаева, отрезки улиц Славянской, Буденного, переулки Кузнечный, Печерский, Чувашский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Армейской, Литовской, Матросова, Джантошева, переулок Елецкий, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная, Чуй-16), улицы Сельсоветская, Джамгерчинова, Руставели, 48, Фучика, 1а, 1б, проспект Дэн Сяопина, 2, 2а;

9.00-13.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Анар, Ак-Уул, Нооруз);

9.00-18.00 — улицы Абдрахманова, 97, 99, 101, Линейная, 39, Усенбаева, 24, Боконбаева, 76, 78. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Южная, Кооперативная, Комсомольская, Аптечная, Ала-Тоо, Жоробаева), Бир-Булак (улицы Ай-Булак, Первомайская, переулок Зеленый), Кара-Жыгач, Бек-Тоо, Константиновка, Луговое, Берлик (улицы Школьная, 60 лет СССР, Молодежная, Фабричная), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Логвиненко, Киргизская, Коллекторная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Советская, Репина, Космонавтов, Промышленная, Шопокова), села Военно-Антоновка (улица Первомайская), Кун-Туу (улицы Спортивная, Заводская, Иманалиева);

9.00-18.00 — села Манас (улица Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Новая, Победа, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Киргизская), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Тош-Булак (улицы Советская, Бурана, Береговая, ущелье имени Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди), Конуш (улицы Школьная, Шопокова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (улица Труда), Садовое (улица Энгельса), Большевик (улица Шопокова), Кыз-Моло (улица Октябрьская), Беловодское (улицы Ленина, 57, 59, 61, 63, 65, Восточная, Кирова, переулок Кирова);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — село Сары-Булак (улица Б.Шопока), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 36-38);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинды (улица Комсомольская), села Панфиловское (улица Октябрьская, переулок Пушкина), Чалдовар (улицы Первомайская, Советская, переулок Школьный), Эфиронос (улица Западная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Киргшелк (улица Герцена), Джер-Казар (улицы Сыдыкова, Осмонова, Айдарбекова), город Кант (улицы Зубкова, Абрикосова, Миркулова, Алиева, Ленина, Гастелло, Куренкеева, Маяковского);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Советское (улицы Восточная, Северная, Кольбаева), Арал (улица Шоссейная).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — села Маданият, Кок-Жар, Найман, Агартуу, Маданият, Калинин, Мады, Чагыр, Дормастер.

4 Баткенская область Баткенская область