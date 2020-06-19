Мы всегда на стороне женщин. МВД об укрытии фактов семейного насилия

Милиция всегда стояла на охране и защите от семейного насилия. Об этом говорится в ответе пресс-службы МВД депутату Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашовой.

МВД отмечает актуальность проблемы семейного насилия и в целом насилия в отношении женщин.

«Милиция всегда стояла на охране и защите от семейного насилия. Почти по всем актуальным вопросам законодательства в сфере семейного насилия мы обращаемся к депутатам. Последний принятый законопроект, согласно которому лицо, совершившее семейное насилие, будет задержано на 48 часов, — наше общее достижение в сфере профилактики правонарушения. И говорить, что милиция скрывает факты насилия, было бы неправильно», — заявила пресс-служба.

Отметим, сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова обвинила сотрудников внутренних дел в укрывательстве фактов насилия. Нардеп привела несколько примеров, в том числе убийство Бурулай Турдалиевой в здании ОВД Жайылского района.

Пресс-служба МВД напоминает, что по убийству Бурулай Турдалиевой суд признал виновными двух оперуполномоченных, а также дежурного ОВД Жайылского района по статье «Халатность» УК КР и назначил наказание в виде штрафов.