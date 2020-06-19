18:53
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Общество

Мы всегда на стороне женщин. МВД об укрытии фактов семейного насилия

Милиция всегда стояла на охране и защите от семейного насилия. Об этом говорится в ответе пресс-службы МВД депутату Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашовой.

МВД отмечает актуальность проблемы семейного насилия и в целом насилия в отношении женщин.

«Милиция всегда стояла на охране и защите от семейного насилия. Почти по всем актуальным вопросам законодательства в сфере семейного насилия мы обращаемся к депутатам. Последний принятый законопроект, согласно которому лицо, совершившее семейное насилие, будет задержано на 48 часов, — наше общее достижение в сфере профилактики правонарушения. И говорить, что милиция скрывает факты насилия, было бы неправильно», — заявила пресс-служба.

Отметим, сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова обвинила сотрудников внутренних дел в укрывательстве фактов насилия. Нардеп привела несколько примеров, в том числе убийство Бурулай Турдалиевой в здании ОВД Жайылского района.

Пресс-служба МВД напоминает, что по убийству Бурулай Турдалиевой суд признал виновными двух оперуполномоченных, а также дежурного ОВД Жайылского района по статье «Халатность» УК КР и назначил наказание в виде штрафов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156741/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Исхак Пирматов надеется, что депутаты успеют принять поправки о семейном насилии
Принять поправки об ужесточении наказания за семейное насилие призывают юристы
Ализа Солтонбекова: Факты насилия часто скрываются в благополучных семьях
Показал отношение к женщине. В парламенте повздорили депутат и замглавы МВД
Почти все жертвы насилия во время карантина вернулись к мужьям
Как искоренить домашнее насилие. В МВД считают, что надо воспитывать детей
Истязание женщины в Сузаке. Сын пострадавшей встал на сторону отца
Исхак Пирматов: Семейное насилие совершается из-за уверенности в безнаказанности
Ужесточить наказание за семейное насилие предлагает депутат
Дильробо с покрышками на шее. О жалости к мужу и наказании, которое его ждет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса умерли еще два человека В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
Бизнес
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
19 июня, пятница
18:45
Сеид Атамбаев возглавил партию «Социал-демократы Кыргызстана» Сеид Атамбаев возглавил партию «Социал-демократы Кыргыз...
18:45
Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и ПЦР-тесты от ПРООН
18:29
Мы всегда на стороне женщин. МВД об укрытии фактов семейного насилия
18:27
Коронавирусом заразились 14 налоговиков Ленинского района Бишкека
18:23
Коронавирус в Жогорку Кенеше. Заразился депутат от фракции «Кыргызстан»