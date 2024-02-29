Пропаганда насилия? Кыргызстанские блогеры сняли ролик об унижении келинок

Семейная пара блогеры Илияс Чынгызбек уулу и Айтурган Замирбек кызы сняла ролик о роли невестки в семье. Видео с унижением келинки они опубликовали в Instagram.

Авторы, видимо, задумывали это как юмористический скетч. По сценарию мужчина с супругой и своей матерью собирается ехать на машине: семейная пара на передних сиденьях, свекровь — на заднем.

Однако мужчину это не устроило. Он пересадил на переднее сиденье свою мать, а супругу привязал арканом к бамперу авто и поехал. Так он якобы показал уважение к своей матери.

Очевидно, что это отсылка к фильму «Операция Ы и другие приключения Шурика», где таким образом главный герой решил доставить в милицию злоумышленников.

Многих пользователей возмутило такое отношение к женщине. В комментариях под публикацией они отмечают, что ролик не этичный и не смешной, часть подписчиков расценила его как пропаганду жестокого обращения с женщинами, девушками и девочками. В обсуждениях вновь подняли тему насилия в семье и роли келинок, которых воспринимают как «рабов».

«Как можно так унижать жену? Она вас кормит, обстирывает, по дому все делает, детей рожает и воспитывает, а с ней так поступают», — написала одна пользовательница.

«Разве так важно, кто и на каком сиденье едет? Этим уважение не измеряется», — заметил другой пользователь.

Отметим, по данным Министерства внутренних дел КР, по итогам 2023 года число зарегистрированных пострадавших от семейного насилия составило 13 тысяч 104 человека, из них 95 процентов — женщины.

В январе председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, комментируя печальную судьбу 22-летней девушки, погибшей после избиения в Кадамджайском районе, призвал пострадавших от семейного насилия обращаться в ГКНБ.

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При этом на днях глава кабмина Акылбек Жапаров поручил своему заместителю Эдилю Байсалову начать мониторинг публикаций, появляющихся в соцсетях. По его словам, разведенные женщины не должны высказывать плохое мнение о муже и его родителях.

Это не первый раз, когда глава кабмина высказывается некорректно в отношении женщин, девушек, девочек. В сентябре 2022-го он выразил дискриминационное мнение о роли девочек. «Девочки должны учиться быть хозяйками дома, мальчики — зарабатывать деньги, защищать родину», — заявил он на открытии школы № 76.