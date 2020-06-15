Семья погибшего от пыток получила 200 тысяч сомов. Милиционеры не наказаны

Семья погибшего от пыток Турдубека Акматова получила 200 тысяч сомов. Однако никто из сотрудников Узгенского ОВД, издевавшихся над подозреваемым, наказания не понес. Об этом 24.kg сообщили в Коалиции против пыток.

По данным организации, прокуратура не нашла в действиях работников правоохранительных органов состава преступления, поскольку нет свидетельских показаний и невозможно установить причастных к убийству лиц. Юристы подчеркивают, что за 15 лет прокуратура восемь раз приостанавливала уголовное дело.

По решению Верховного суда семья погибшего получила 200 тысяч сомов. Однако в коалиции утверждают, что это половинчатая мера, поскольку виновные так и не привлечены к ответственности и остались при погонах.