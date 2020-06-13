Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 14 июня, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Валиханова, проспектом Чуй и линией железной дороги, а также в жилом массиве «Учкун».

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «ВПУ» и на городских водопроводных сетях

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.