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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 14 июня, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Валиханова, проспектом Чуй и линией железной дороги, а также в жилом массиве «Учкун».

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «ВПУ» и на городских водопроводных сетях

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в единый информационный центр ПЭУ «Бишкекводоканал» по номеру 1533.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155897/
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