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Общество

На востоке Бишкека 8 мая не будет холодной воды

8 мая на востоке Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтные работы на водозаборе «ВПУ» и городских водопроводных сетях.

Подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 21.00 в район, ограниченный:

  • улицей Садовой — проспектом Чуй — улицей Валиханова — линией железной дороги;
  • улицами 7 Апреля — Ауэзова — Исакеева — Валиханова;
  • жилой массив и микрорайон «Учкун».

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения воды

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293391/
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