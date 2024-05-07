На востоке Бишкека 8 мая не будет холодной воды

8 мая на востоке Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтные работы на водозаборе «ВПУ» и городских водопроводных сетях.

Подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 21.00 в район, ограниченный:

улицей Садовой — проспектом Чуй — улицей Валиханова — линией железной дороги;

улицами 7 Апреля — Ауэзова — Исакеева — Валиханова;

жилой массив и микрорайон «Учкун».

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.