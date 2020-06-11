Изнасилование подростка. Омбудсмен просит привлечь к ответственности судей

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов просит привлечь к дисциплинарной ответственности четырех судей Первомайского районного и Бишкекского городского судов. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

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Уточняется, что к главному правозащитнику обратилась мама 13-летней девочки К.А., которая пострадала от действий сексуального характера, совершенных в отношении нее взрослым мужчиной Ш.Б. в туалете одного из торговых центров.

«Судья Айбек Эрнис уулу не имел права рассматривать данное уголовное дело, так как ранее уже принимал участие в рассмотрении жалобы адвоката пострадавшей стороны Арман Кыйгыровой на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на неоднократно заявленные отводы, в этих ходатайствах было отказано, и судья избрал меру пресечения для Ш.Б. в виде домашнего ареста, вместо содержания в СИЗО», — указывается в сообщении.

Айбек Эрнис уулу проигнорировал обвинение в насильственных действиях сексуального характера, предъявленное Ш.Б., тогда как по этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы свыше пяти лет. Аппарат омбудсмена

В институте акыйкатчи отмечают, что судебная коллегия второй инстанции также допустила процессуальные нарушения. По мнению заявительницы, они не приняли во внимание выступление двух гособвинителей, которые полностью доказали вину Ш.Б.

«Обвинение Ш.Б. в особо тяжком преступлении доказано в судах первой и второй инстанции прямыми показаниями несовершеннолетней К.А., а также заключениями судебно-медицинской и судебно-психолого-психиатрической экспертиз. В заключении четко указано, что потерпевшая не склонна к фантазированию и дает отчет своим действиям. Все это также не было принято во внимание вышеуказанными судьями», — отметили в ведомстве.

Токон Мамытов направил представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Первомайского района Айбека Эрнис уулу, а также судебной коллегии Бишкекского городского суда — Замира Алгожоева, Керезбека Есекеева и Жамилю Сабитову за допущенные ими процессуальные нарушения.

Напомним, мать 13-летней девочки утверждает, что в 2016 году взрослый вожатый приставал к подростку в детском лагере, а позже изнасиловал ее в туалете торгового центра. Суды первой и второй инстанций оправдали Ш.Б. ввиду отсутствия состава преступления. Сейчас по кассационному представлению прокуратуры столицы уголовное дело находится в производстве Верховного суда КР на стадии рассмотрения.