16:52
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

Правозащитница заявила о цифровом харассменте со стороны юриста

Виктория Бирюкова, активистка по защите прав людей с инвалидностью и член «Коалиции Нового Поколения Правозащитников», публично заявила о систематическом цифровом харассменте и психологическом давлении. По словам женщины с инвалидностью, она столкнулась с агрессивным преследованием со стороны юриста Тимура Арыкова.

Как сообщила правозащитница на своей странице в соцсетях, ситуация уже давно вышла за рамки личного общения. Виктория Бирюкова подчеркнула, что как человек, профессионально работающий с кейсами насилия, она расценивает действия мужчины как осознанное нарушение границ и угрозу. Она отметила, что домогательства начались с момента их профессионального знакомства. Несмотря на четко обозначенные границы, мужчина продолжал присылать сообщения, а также фото и видео сексуального характера. 

Ситуация осложняется тем, что Виктория сейчас в уязвимом состоянии — все силы и время она тратит на восстановление здоровья.

«Это цифровое домогательство. Это давно перестало быть «безобидными подкатами» и перешло все возможные границы. За этими действиями стоят стресс, страх и чувство незащищенности. Это цифровое насилие, которое направлено на унижение достоинства и может перерасти в физическое преследование», — заявила она.

В комментарии 24.kg Виктория Бирюкова отметила, что решилась на огласку, так как прямые просьбы остановиться не возымели действия. По ее словам, она намерена решать вопрос в правовом поле.

«Я добрая и спокойная девочка, но я знаю свои права и хочу, чтобы их уважали. Пока в милицию не обращалась — только обнародовала ситуацию. В понедельник планирую заехать к нотариусу, чтобы официально заверить переписку, а затем подать заявление. Мы также обсудим дальнейшие шаги вместе с коллегами из «Коалиции Нового Поколения Правозащитников»», — сообщила она.

Виктория Бирюкова добавила, что открыто называет имя, чтобы обезопасить других девушек от подобных инцидентов со стороны данного юриста.

В редакции 24.kg готовы предоставить возможность высказать позицию и второй стороне — юристу Тимуру Арыкову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370854/
просмотров: 276
Версия для печати
Популярные новости
17 апреля, пятница
16:37
16:32
16:29
16:14
16:03
