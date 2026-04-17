Правозащитница заявила о цифровом харассменте со стороны юриста

Виктория Бирюкова, активистка по защите прав людей с инвалидностью и член «Коалиции Нового Поколения Правозащитников», публично заявила о систематическом цифровом харассменте и психологическом давлении. По словам женщины с инвалидностью, она столкнулась с агрессивным преследованием со стороны юриста Тимура Арыкова.

Как сообщила правозащитница на своей странице в соцсетях, ситуация уже давно вышла за рамки личного общения. Виктория Бирюкова подчеркнула, что как человек, профессионально работающий с кейсами насилия, она расценивает действия мужчины как осознанное нарушение границ и угрозу. Она отметила, что домогательства начались с момента их профессионального знакомства. Несмотря на четко обозначенные границы, мужчина продолжал присылать сообщения, а также фото и видео сексуального характера.

Ситуация осложняется тем, что Виктория сейчас в уязвимом состоянии — все силы и время она тратит на восстановление здоровья.

«Это цифровое домогательство. Это давно перестало быть «безобидными подкатами» и перешло все возможные границы. За этими действиями стоят стресс, страх и чувство незащищенности. Это цифровое насилие, которое направлено на унижение достоинства и может перерасти в физическое преследование», — заявила она.

В комментарииВиктория Бирюкова отметила, что решилась на огласку, так как прямые просьбы остановиться не возымели действия. По ее словам, она намерена решать вопрос в правовом поле.

«Я добрая и спокойная девочка, но я знаю свои права и хочу, чтобы их уважали. Пока в милицию не обращалась — только обнародовала ситуацию. В понедельник планирую заехать к нотариусу, чтобы официально заверить переписку, а затем подать заявление. Мы также обсудим дальнейшие шаги вместе с коллегами из «Коалиции Нового Поколения Правозащитников»», — сообщила она.

Виктория Бирюкова добавила, что открыто называет имя, чтобы обезопасить других девушек от подобных инцидентов со стороны данного юриста.

В редакции 24.kg готовы предоставить возможность высказать позицию и второй стороне — юристу Тимуру Арыкову.