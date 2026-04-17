Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в эфире «Биринчи радио» рассказал о планах по реформе общественного транспорта, закупке новых автобусов и изменении маршрутной сети столицы.

По его словам, в городе уже тестируют новые короткие автобусы длиной около 9 метров, которые планируется запустить в жилых массивах, где крупный транспорт не может эффективно работать.

Градоначальник отметил, что обновление автопарка началось после закупки около тысячи автобусов по инициативе президента, что позволило постепенно отказаться от маршруток.

Сегодня в Бишкеке уже работает более 1 тысяча 200 автобусов, а в планах — приобретение еще около 600 единиц транспорта.

Одновременно мэрия пересматривает всю маршрутную сеть. Власти намерены перейти от длинных маршрутов к более коротким, чтобы снизить нагрузку на дороги и уменьшить заторы на остановках.

«Сейчас несколько автобусов одновременно скапливаются на одной остановке и создают пробки. Поэтому мы будем переходить на более короткие маршруты», — пояснил Джунушалиев.

При этом, чтобы не увеличивать расходы пассажиров, в Бишкеке планируют внедрить систему единой оплаты: при пересадке с одного автобуса на другой в течение определенного времени будет действовать один билет.

Также рассматривается запуск экспресс-маршрутов по объездным и магистральным дорогам, включая северную объездную трассу, что должно разгрузить центр города.

Мэр подчеркнул, что реформа общественного транспорта и развитие инфраструктуры остаются ключевыми направлениями работы, однако изменения будут вводиться поэтапно, чтобы не создавать дополнительных неудобств для жителей столицы.